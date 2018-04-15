Ученые рассказали, когда будет уничтожена Земля

Ученые считают, что не менее, чем через 7 млрд лет, Земля исчезнет. Все дело в ее спиралевидном движении, в результате чего наша планета рухнет на Солнце. Так как внешние границы Солнца простираются значительно дальше, чем можно увидеть, его гравитация в итоге притянет нашу планету и сожжет ее.К такому неутешительному выводу пришли ученые, детально изучив дальнейшую жизнь на Земле. По мнению экспертов, через 600 млн лет планета останется без лесов, а через 1,1 млрд лет – без океанов. В итоге в атмосфере возникнет небывалый парниковый эффект, который сделает жизнь на Земле невозможной из-за кардинального изменения планетарного климата. Земля попросту превратится в безжизненный сухой шар. Человечество исчезнет.А через 4-5 млрд лет Солнце из желтого карлика превратится в красного гиганта, тем самым обозначая свой скорый по космическим меркам конец. Оболочка как таковая у главной звезды Солнечной системы исчезнет, ее границы расширятся и достигнут современной орбиты Земли. Планета остановит свое движение и рухнет на Солнце.