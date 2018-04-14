У Эллы Сухановой появился новый возлюбленный

После развода Эллы с Игорем Трегубенко прошло не так много времени. Пара прожила в браке несколько лет, но не смогли сохранить семью, так как каждый придерживался разных взглядов на будущее.Суханова хотела продолжать строить карьеру, а Игорь мечтал о детях. Однако теперь личная жизнь бывших супругов стала налаживаться. Вчера девушка опубликовала новое фото, на котором она сидит в автомобиле, держа за руку неизвестного мужчину.При этом Элла подписала, что едет из ЗАГСа. Данное заявление вызвало массу вопросов пользователей. Но все прояснилось. Как оказалось, девушка побывала на свадьбе друзей вместе с новым ухажером, лицо которого предпочла не показывать. Правда, многие поклонники уверены, что новым возлюбленным Сухановой стал ее фитнес-тренер.