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У Эллы Сухановой появился новый возлюбленный

Экс-участница шоу «Дом-2» Элла Суханова, судя по последней публикации в социальных сетях, начала новые отношения.

После развода Эллы с Игорем Трегубенко прошло не так много времени. Пара прожила в браке несколько лет, но не смогли сохранить семью, так как каждый придерживался разных взглядов на будущее.

У Эллы Сухановой появился новый возлюбленный

Суханова хотела продолжать строить карьеру, а Игорь мечтал о детях. Однако теперь личная жизнь бывших супругов стала налаживаться. Вчера девушка опубликовала новое фото, на котором она сидит в автомобиле, держа за руку неизвестного мужчину.

При этом Элла подписала, что едет из ЗАГСа. Данное заявление вызвало массу вопросов пользователей. Но все прояснилось. Как оказалось, девушка побывала на свадьбе друзей вместе с новым ухажером, лицо которого предпочла не показывать. Правда, многие поклонники уверены, что новым возлюбленным Сухановой стал ее фитнес-тренер.
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dzen / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:19
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