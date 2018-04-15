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Ученые: Метеориты взрываются в атмосфере Земли из-за зоны высокого и низкого давления

Ученые долго время пытались понять причину взрывов метеоритов в атмосфере Земли. После проведенных исследований они выяснили, что это связано с зоной высокого и низкого давления.

В верхних слоях сгорают многие космические объекты, имеющие небольшие размеры, и притягивающиеся магнитным полем планеты. Они не угрожают человечеству, а потому ученые не обращают внимания на редкие вспышки, которые люди считают падающими звездами.

Ученые: Метеориты взрываются в атмосфере Земли из-за зоны высокого и низкого давления


Большие метеориты могут стать причиной природных катастроф, но компьютерное моделирование ситуации показало, что во время полета они оказываются между двумя зонами, после чего воздух разрывает небесные тела внутри после попадания в поры.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 02:00
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