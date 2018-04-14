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Воздух в хвойном лесу может предотвратить развитие онкологии из-за фитонцидов – Ученые

Ученые выяснили, что воздух в хвойном лесу может предотвратить развитие онкологии из-за фитонцидов. В нем почти нет бактерии по сравнению с городским аналогом.

Данные вещества быстро уничтожают опасные микроорганизмы и могут справиться со многими инфекциями. Недаром медики рекомендуют пациентам, имеющим туберкулез, больше находиться в таких местах, а также многие санатории построены в сосновом бору. Эксперты выяснили, что в воздухе находится только 300 бактерий на кубический метр.

Воздух в хвойном лесу может предотвратить развитие онкологии из-за фитонцидов – Ученые


Новые исследования показали положительный эффект данной среды во время профилактики недуга. Регионы с такими растениями имеют низкий процент заболеваний раком по сравнению с другими аналогами.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 23:30
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