Воздух в хвойном лесу может предотвратить развитие онкологии из-за фитонцидов – Ученые
Ученые выяснили, что воздух в хвойном лесу может предотвратить развитие онкологии из-за фитонцидов. В нем почти нет бактерии по сравнению с городским аналогом.
Данные вещества быстро уничтожают опасные микроорганизмы и могут справиться со многими инфекциями. Недаром медики рекомендуют пациентам, имеющим туберкулез, больше находиться в таких местах, а также многие санатории построены в сосновом бору. Эксперты выяснили, что в воздухе находится только 300 бактерий на кубический метр.
Новые исследования показали положительный эффект данной среды во время профилактики недуга. Регионы с такими растениями имеют низкий процент заболеваний раком по сравнению с другими аналогами.
Данные вещества быстро уничтожают опасные микроорганизмы и могут справиться со многими инфекциями. Недаром медики рекомендуют пациентам, имеющим туберкулез, больше находиться в таких местах, а также многие санатории построены в сосновом бору. Эксперты выяснили, что в воздухе находится только 300 бактерий на кубический метр.
Новые исследования показали положительный эффект данной среды во время профилактики недуга. Регионы с такими растениями имеют низкий процент заболеваний раком по сравнению с другими аналогами.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 23:30