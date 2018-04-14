NASA может отправить астронавтов на Луну уже в 2023 году

Ранее в проекте SLS предлагалась модификация с более слабой верхней ступенью ICPS. Ее в NASA собирались использовать в 2020 году. Потом было принято решение увеличить производительность ракеты на 50% и использовать мощнейшую верхнюю ступень. Тем не менее, теперь американцы пытаются сэкономить время и использовать изначально задуманный план.Таким образом, SLS Block 1 могут применить более одного раза, чтобы дать время конструкторам на разработку нового ускорителя с большей тягой. Американские специалисты считают, что такой вариант быстрее доставит человека на Луну. Более того, представитель пресс-службы космического ведомства США подтвердила дату 2023 года.