АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Книга Еноха: Загадочный апокриф христиан описал устройство небесного царства с внеземными обитателями из других миров
EUR 75.75 USD 61.43
Курс валют на 14.04.2018

Ученые рассказали, что загрязненный воздух грозит детям эпидемией гриппа и пневмонией

Группа ученых из США выяснила, что даже краткосрочное превышение нормы опасных веществ в воздухе провоцирует развитие острых инфекций дыхательных путей, в том числе и гриппа, и пневмонии, и бронхита.

Ученые рассказали, что загрязненный воздух грозит детям эпидемией гриппа и пневмонией


После изучения одного из основных факторов, от которого зависит качество воздуха – мелкодисперсных твердых частиц – ученые заметили, что чем загрязненнее воздух, тем больше пациентов в местных клиниках с заболеваниями органов дыхания. Среди всех заболевших больше всего было детей в возрасте до двух лет. Т.е., резкое повышение загрязнения воздуха почти всегда провоцировало всплеск инфекционных болезней.

Вероятных причин подобного, по мнению экспертов, может быть несколько. Так, возможно, мелкодисперсные частицы так влияют на пути дыхания, что делают их беззащитными перед инфекциями. Либо же, получая предупреждение о загрязнении, население все больше прячется по закрытым непроветриваемым помещениям, что способствует скорейшему распространению болезней. А маленькие дети попали в группу риска, потому что весь их организм более восприимчив в инфекциям и с ними, как правило, реже лечатся дома, а чаще обращаются к медикам. Со взрослыми же – наоборот.
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 20:20
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
NASA может отправить астронавтов на Луну уже в
Пользователи сетей раскритиковали приемного
Эксперты сравнили камеры Xiaomi Mi Mix 2S и
Поклонники перепутали обычное кольцо на руке
Ученые: На спутнике Сатурна Энцеладе найдены
На откровенном фото Ольги Бузовой не хватает
Новый Aston Martin Rapide AMR был замечен на
Алексей Воробьев поздравил с днем рождения своего
Xiaomi Redmi 5 и 5 Plus предлагают купить по
Роман Гриценко снова флиртует с Ольгой Бузовой
Создатели Mafia III трудятся над секретной
Свадьбу Юлии Ефременковой и Сергея Кучерова
Ирина Шейк и Брэдли Купер провели отпуск без
Подписчики Дианы Шурыгиной неоднозначно
Ученые рассказали, что загрязненный воздух грозит
У Эллы Сухановой появился новый возлюбленный
Пришельцы во время полета над британской деревней
В Энгельсе дети обнаружили сумку с телом
Ученые нашли связь между магнитным полем и местом
В России отзывают более 4,7 тысячи автомобилей
Ксения Бородина все-таки вытащила на шопинг
Песня Дианы Шурыгиной заставила слушателей
Mitsubishi Pajero постепенно уходит с мирового
Анна Хилькевич удивила поклонников радужными
Подруга Ольги Бузовой Мария Погребняк не может
В Уфе пять сотрудников ресторана погибли в колодце
Стас Костюшкин вспомнил падение на Пугачёву во
Обновленный Kia Sportage рассекретили на
Евгений Кузин обрадовал подписчиков беременностью
Алена Свиридова не ограничивает себя в еде и
Просмотреть все новости