Ученые рассказали, что загрязненный воздух грозит детям эпидемией гриппа и пневмонией

После изучения одного из основных факторов, от которого зависит качество воздуха – мелкодисперсных твердых частиц – ученые заметили, что чем загрязненнее воздух, тем больше пациентов в местных клиниках с заболеваниями органов дыхания. Среди всех заболевших больше всего было детей в возрасте до двух лет. Т.е., резкое повышение загрязнения воздуха почти всегда провоцировало всплеск инфекционных болезней.Вероятных причин подобного, по мнению экспертов, может быть несколько. Так, возможно, мелкодисперсные частицы так влияют на пути дыхания, что делают их беззащитными перед инфекциями. Либо же, получая предупреждение о загрязнении, население все больше прячется по закрытым непроветриваемым помещениям, что способствует скорейшему распространению болезней. А маленькие дети попали в группу риска, потому что весь их организм более восприимчив в инфекциям и с ними, как правило, реже лечатся дома, а чаще обращаются к медикам. Со взрослыми же – наоборот.