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В старинной могиле нашли первого в мире киборга

Итальянские ученые обнаружили останки человека, жившего в VI веке н. э., с протезом в виде длинного ножа на одной из его рук.

В старинной могиле нашли первого в мире киборга


Скелет нашли в Лангобардском некрополе, на севере Италии. Он принадлежал мужчине возрастом до 50 лет. Его кисть и часть предплечья на правой руке были ампутированы из-за тяжелой травмы. Так он стал инвалидом. Но на ампутированную кисть он обзавелся протезом.

На локтевой и лучевой костях найдены следы воздействия протеза, включая костную мозоль и шпору. На наличие протеза указывает также сильный износ зубов, который, вероятно, возник вследствие затягивания челюстей ремнем, что удерживал протез.

На скелете лежало лезвие ножа. Ученые считают, что это деталь протеза, потому что у других скелетов в некрополе личное оружие всегда лежало сбоку от тела.

Киборгом называют любое живое существо, которое имеет механические или электронные компоненты. Одно из направлений киборгизации — протезирование, заменяющее человеку части тела или целые органы. Протезами могут быть бионические руки, глазные импланты или искусственное сердце.
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Общество
Добавил: George21 Сегодня, 18:00
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