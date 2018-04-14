В старинной могиле нашли первого в мире киборга

Скелет нашли в Лангобардском некрополе, на севере Италии. Он принадлежал мужчине возрастом до 50 лет. Его кисть и часть предплечья на правой руке были ампутированы из-за тяжелой травмы. Так он стал инвалидом. Но на ампутированную кисть он обзавелся протезом.На локтевой и лучевой костях найдены следы воздействия протеза, включая костную мозоль и шпору. На наличие протеза указывает также сильный износ зубов, который, вероятно, возник вследствие затягивания челюстей ремнем, что удерживал протез.На скелете лежало лезвие ножа. Ученые считают, что это деталь протеза, потому что у других скелетов в некрополе личное оружие всегда лежало сбоку от тела.Киборгом называют любое живое существо, которое имеет механические или электронные компоненты. Одно из направлений киборгизации — протезирование, заменяющее человеку части тела или целые органы. Протезами могут быть бионические руки, глазные импланты или искусственное сердце.