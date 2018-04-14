Ирина Шейк ухаживает за кожей лица «подручными» средствами

Фотографии Ирины Шейк не могут не вызывать восторг у пользователей Сети, ведь на каждом новом снимке чётко видно, что лицо знаменитости просто сияет. Фолловеры давно интересуются тем, каким именно образом 32-летняя модель ухаживает за кожей, что даже без грамма косметики она выглядит просто великолепно.Не так давно супермодель заявила, что обычно использует в качестве ухода за лицом «подручные» средства. Первым и самым главным правилом красоты Ирины Шейк стало утреннее протирание кожи кубиком льда. Также российская модель, по примеру своей мамы, делает маски из огурца, которые хорошо питают и увлажняют мягкие ткани.Проверенным на себе методом стало также и кокосовое масло. Его Ирина Шейк втирает в кожу лица лёгкими массажными движениями, благодаря чему и получает сияющий и отдохнувший вид.