Исследование ДНК египетских мумий позволило археологам сделать сенсационное открытие

Зачастую ученым тяжело определить, к какой расе относится тот или иной древний народ. Так, самым загадочным в истории является шумерский народ, но относительно древних египтян никаких загадок не было: большинство исследователей относили их к африканской расе. Однако последние исследования заставили пересмотреть эту точку зрения.Дело в том, что ученые исследовали генетический материал, возраст которого оценивается в 3500 лет. Один из авторов исследования пояснил, что в далеком прошлом Египет был довольно изолированной страной, поэтому кровосмешения между жителями не происходило.Вместе с этим выяснилось, что древние египтяне не являлись коренными жителями Африки. По всей видимости, они пришли на африканский континент во времена переселения народов из Южной Европы, а в саму Европу они могли попасть из Азии. По большому счету древних египтян правильно относить к тюркам, нежели к африканцам.Если сравнивать их с современными людьми, то древние египтяне более всего могли бы походить на французов или испанцев. А вот современные египтяне никакого отношения к жителям, населявшим Древний Египет, не имеют.