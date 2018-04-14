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Исследование ДНК египетских мумий позволило археологам сделать сенсационное открытие

Археологам удалось установить, что древние египтяне могли быть в близком родстве с европеоидной расой. К таким выводам пришли ученые после исследования ДНК древних египетских мумий.

Зачастую ученым тяжело определить, к какой расе относится тот или иной древний народ. Так, самым загадочным в истории является шумерский народ, но относительно древних египтян никаких загадок не было: большинство исследователей относили их к африканской расе. Однако последние исследования заставили пересмотреть эту точку зрения.

Исследование ДНК египетских мумий позволило археологам сделать сенсационное открытие


Дело в том, что ученые исследовали генетический материал, возраст которого оценивается в 3500 лет. Один из авторов исследования пояснил, что в далеком прошлом Египет был довольно изолированной страной, поэтому кровосмешения между жителями не происходило.

Вместе с этим выяснилось, что древние египтяне не являлись коренными жителями Африки. По всей видимости, они пришли на африканский континент во времена переселения народов из Южной Европы, а в саму Европу они могли попасть из Азии. По большому счету древних египтян правильно относить к тюркам, нежели к африканцам.

Если сравнивать их с современными людьми, то древние египтяне более всего могли бы походить на французов или испанцев. А вот современные египтяне никакого отношения к жителям, населявшим Древний Египет, не имеют.
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Наука
Добавил: Tatiana Сегодня, 15:50
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