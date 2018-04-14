Туристам запретили подъем на Эйфелеву башню из-за забастовки ее сотрудников

Жаждущие познакомиться поближе с Эйфелевой башней туристы теперь натыкаются на «замок»: для посещения здание закрыто. Это связано с тем, что работники, отвечающие за безопасность посетителей строения, сейчас бастуют. Люди ратуют за улучшение собственных условий труда и усиление безопасности.Поэтому пока условия по наблюдению за безопасностью посетителей 300-метрового памятника не соблюдаются, доступ в нее временно перекрыли. Когда он будет открыт пока точно неизвестно.Правда, туристы все же могут побывать в подвалах строения и близлежащих садах.