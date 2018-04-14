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Туристам запретили подъем на Эйфелеву башню из-за забастовки ее сотрудников

Власти французской столицы закрыли для туристов Эйфелеву башню. Это связано с тем, что сотрудники безопасности принимают участие в забастовке.
Туристам запретили подъем на Эйфелеву башню из-за забастовки ее сотрудников


Жаждущие познакомиться поближе с Эйфелевой башней туристы теперь натыкаются на «замок»: для посещения здание закрыто. Это связано с тем, что работники, отвечающие за безопасность посетителей строения, сейчас бастуют. Люди ратуют за улучшение собственных условий труда и усиление безопасности.

Поэтому пока условия по наблюдению за безопасностью посетителей 300-метрового памятника не соблюдаются, доступ в нее временно перекрыли. Когда он будет открыт пока точно неизвестно.

Правда, туристы все же могут побывать в подвалах строения и близлежащих садах.
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В мире / Общество
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 15:00
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