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Ученые: "Хрустальная девушка" для жертвоприношений в древней пещере принадлежала расе восточного происхождения

Долгое время ученые пытались раскрыть тайну "хрустальной девушки" для жертвоприношений племен майя в древней пещере Гранд-Каньона. Они выяснили, что она принадлежала расе восточного происхождения.

В последний раз ритуалы с участием этой мумии проводились 1500 лет назад, а археологи во время исследования внутренностей пещеры нашли множество скелетов вместе с камерой. Там находились гробницы с мумифицированными телами, лежащими ярусами в своих нишах. На скамье кроме медных кружек виднелись обломки мечей, а некоторые артефакты были закрыты глиной.

Ученые: "Хрустальная девушка" для жертвоприношений в древней пещере принадлежала расе восточного происхождения


Ученые предположили, что это могли быть выходцы из Египта, заселившие комплекс под землей. Аборигены во время своих обрядов убивали 6-летних детей и людей разного возраста, не делая между ними особых различий. Также на границе КНР и Тибета была обнаружена пещера пришельцев, где они производили топливо для кораблей.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:30
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