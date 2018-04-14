Ученые: "Хрустальная девушка" для жертвоприношений в древней пещере принадлежала расе восточного происхождения

В последний раз ритуалы с участием этой мумии проводились 1500 лет назад, а археологи во время исследования внутренностей пещеры нашли множество скелетов вместе с камерой. Там находились гробницы с мумифицированными телами, лежащими ярусами в своих нишах. На скамье кроме медных кружек виднелись обломки мечей, а некоторые артефакты были закрыты глиной.Ученые предположили, что это могли быть выходцы из Египта, заселившие комплекс под землей. Аборигены во время своих обрядов убивали 6-летних детей и людей разного возраста, не делая между ними особых различий. Также на границе КНР и Тибета была обнаружена пещера пришельцев, где они производили топливо для кораблей.