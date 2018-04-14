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В Швеции создали дорогу для зарядки электрокаров на ходу

В Швеции появился тестовый участок трассы, предназначенный для электрокаров. Во время поездки по специальному участку дороги, аккумулятор электрокара заряжается. В асфальте для этого проложили специальный контактный рельс.

В Швеции создали дорогу для зарядки электрокаров на ходу


В Швеции часть стокгольмской трассы переоборудовали специально под электромобили, здесь во время поездки можно подзарядить аккумуляторы. Для этого машины должны иметь специальный токоприёмник, который на ходу присоединяется к контактной рельсе, получая токовый заряд.

Общая продолжительность специального рельса для электрокара составляет 50 метров, он проложен посередине линии движения, во время движения над ним электрокара, происходит подача электроэнергии. Как сообщили создатели данного проекта, для электрификации данного участка было потрачено 1 миллион евро.

Стоит отметить, что во Франции в 2016 году была открыта дорога с солнечными батареями, за счёт которых светят придорожные столбы. Аналогичную трассу в 2017 году открыли в Китае, а также в США планируют оборудовать солнечными батареями трассу 66.
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Добавил: Алина Сегодня, 10:07
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