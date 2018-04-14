В Нижегородской области откололась льдина с 26 рыбаками «на борту»
Огромная льдина откололась и поплыла с 26 рыбаками по Волге. ЧП произошло в Нижегородской области.
В Городецком районе в пятницу 26 рыбаков пустились в дрейф по Волге на льдине. Глыба льда откололась в районе гидроэлектростанции. Информацию о ЧП Центр управления в кризисных ситуациях получил в 15:45. Экстренно к месту происшествия отправились представители транспортной полиции и спасатели.
Но любители весенней рыбалки смогли еще до приезда помощи самостоятельно добраться до берега. Как сообщается, пострадавших в инциденте не оказалось и за медпомощью также никто не обратился.
В Городецком районе в пятницу 26 рыбаков пустились в дрейф по Волге на льдине. Глыба льда откололась в районе гидроэлектростанции. Информацию о ЧП Центр управления в кризисных ситуациях получил в 15:45. Экстренно к месту происшествия отправились представители транспортной полиции и спасатели.
Но любители весенней рыбалки смогли еще до приезда помощи самостоятельно добраться до берега. Как сообщается, пострадавших в инциденте не оказалось и за медпомощью также никто не обратился.
Общество / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 09:20