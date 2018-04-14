В Нижегородской области откололась льдина с 26 рыбаками «на борту»

В Городецком районе в пятницу 26 рыбаков пустились в дрейф по Волге на льдине. Глыба льда откололась в районе гидроэлектростанции. Информацию о ЧП Центр управления в кризисных ситуациях получил в 15:45. Экстренно к месту происшествия отправились представители транспортной полиции и спасатели.Но любители весенней рыбалки смогли еще до приезда помощи самостоятельно добраться до берега. Как сообщается, пострадавших в инциденте не оказалось и за медпомощью также никто не обратился.