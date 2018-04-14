Ирландская “Дорога гигантов” могла возникнуть 60 миллионов лет назад после извержения вулкана – Ученые
Ирландская “Дорога гигантов” давно интересует ученых, пытающихся раскрыть ее загадку. Сейчас они предположили, что это чудо природы могло возникнуть 60 миллионов лет назад после извержения вулкана.
Оно представляет собою 40000 базальтовых колонн, соединенных вместе, которые образовали гигантские ступени, ведущие с вершины горы к морю. Любители мистических историй считают, что эту тропу в древности проложили великаны, жившие на территории страны. Однако специалисты склонны отнести ее формирование к палеогеновому периоду.
Тогда здесь была сильная активность вулканов, а расплавленная порода после проникновения на поверхность образовывала огромные плато лавы. Затем резкое охлаждение уменьшило объемы базальта, после чего горизонтальное сжатие стало автором необычных колонн.
Оно представляет собою 40000 базальтовых колонн, соединенных вместе, которые образовали гигантские ступени, ведущие с вершины горы к морю. Любители мистических историй считают, что эту тропу в древности проложили великаны, жившие на территории страны. Однако специалисты склонны отнести ее формирование к палеогеновому периоду.
Тогда здесь была сильная активность вулканов, а расплавленная порода после проникновения на поверхность образовывала огромные плато лавы. Затем резкое охлаждение уменьшило объемы базальта, после чего горизонтальное сжатие стало автором необычных колонн.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 09:05