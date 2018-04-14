Ирландская “Дорога гигантов” могла возникнуть 60 миллионов лет назад после извержения вулкана – Ученые

Оно представляет собою 40000 базальтовых колонн, соединенных вместе, которые образовали гигантские ступени, ведущие с вершины горы к морю. Любители мистических историй считают, что эту тропу в древности проложили великаны, жившие на территории страны. Однако специалисты склонны отнести ее формирование к палеогеновому периоду.Тогда здесь была сильная активность вулканов, а расплавленная порода после проникновения на поверхность образовывала огромные плато лавы. Затем резкое охлаждение уменьшило объемы базальта, после чего горизонтальное сжатие стало автором необычных колонн.