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Ученые подсчитали, сколько алкоголя не повредит здоровью

Как подсчитали ученые, алкоголь сокращает жизнь. Но есть доза, которую можно употреблять без особого вреда для здоровья.
Ученые подсчитали, сколько алкоголя не повредит здоровью


Группа британских ученых, исследовав около 600 человек, употреблявших алкоголь, пришла к выводам, как именно влияют на организм человека разные дозы алкоголя. Перед началом эксперимента все участники, пройдя обследование, выяснили, что сердечно-сосудистыми заболеваниями они не страдают. Каждую неделю участникам давали от 100 до 350 гр алкоголя.

По итогам исследования оказалось, что среднестатистический 40-летний человек, употребляя еженедельно до 350 гр спиртного, сокращает срок своей жизни на 1-2 года. Превышение этого количества наряду с уменьшением срока жизни ведет к развитию сердечно-сосудистых заболеваний и инсульту.

Результаты этого исследования подтвердили результаты предыдущего: безопасная доза спиртного для людей любого пола – 112 гр чистого спирта в неделю, что равно 3,4 л 4% пива или 6 бокалам вина.

Это же исследование показало, что даже малые дозы спиртного не несут никакой практической пользы.
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Общество
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 11:40
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