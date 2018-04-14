Ученые подсчитали, сколько алкоголя не повредит здоровью

Группа британских ученых, исследовав около 600 человек, употреблявших алкоголь, пришла к выводам, как именно влияют на организм человека разные дозы алкоголя. Перед началом эксперимента все участники, пройдя обследование, выяснили, что сердечно-сосудистыми заболеваниями они не страдают. Каждую неделю участникам давали от 100 до 350 гр алкоголя.По итогам исследования оказалось, что среднестатистический 40-летний человек, употребляя еженедельно до 350 гр спиртного, сокращает срок своей жизни на 1-2 года. Превышение этого количества наряду с уменьшением срока жизни ведет к развитию сердечно-сосудистых заболеваний и инсульту.Результаты этого исследования подтвердили результаты предыдущего: безопасная доза спиртного для людей любого пола – 112 гр чистого спирта в неделю, что равно 3,4 л 4% пива или 6 бокалам вина.Это же исследование показало, что даже малые дозы спиртного не несут никакой практической пользы.