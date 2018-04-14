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В Нью-Йорке американцы перепутали обычного енота с тигром

Западные СМИ сообщили об инциденте в Нью-Йорке. Американцы перепутали обычного енота с тигром, после чего обратились за помощью к полиции и сотрудникам ветеринарной службы.

Сотрудники органов получили сообщение от свидетелей события утром. Люди рассказали, что заметили хищника, бродящего по улицам, а теперь боятся выйти из дома. Когда службы прибыли на место, они обнаружили невинное животное.

В Нью-Йорке американцы перепутали обычного енота с тигром


Многие горожане возмутились, что отдельные лица устроили настоящий переполох, потому что экзотического представителя фауны искали с помощью вертолетов, действительно испугавших население. Судьба найденного енота неизвестна.
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Происшествия
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 09:15
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