В Нью-Йорке американцы перепутали обычного енота с тигром
Западные СМИ сообщили об инциденте в Нью-Йорке. Американцы перепутали обычного енота с тигром, после чего обратились за помощью к полиции и сотрудникам ветеринарной службы.
Сотрудники органов получили сообщение от свидетелей события утром. Люди рассказали, что заметили хищника, бродящего по улицам, а теперь боятся выйти из дома. Когда службы прибыли на место, они обнаружили невинное животное.
Многие горожане возмутились, что отдельные лица устроили настоящий переполох, потому что экзотического представителя фауны искали с помощью вертолетов, действительно испугавших население. Судьба найденного енота неизвестна.
Сотрудники органов получили сообщение от свидетелей события утром. Люди рассказали, что заметили хищника, бродящего по улицам, а теперь боятся выйти из дома. Когда службы прибыли на место, они обнаружили невинное животное.
Многие горожане возмутились, что отдельные лица устроили настоящий переполох, потому что экзотического представителя фауны искали с помощью вертолетов, действительно испугавших население. Судьба найденного енота неизвестна.
Происшествия
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 09:15