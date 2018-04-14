В Нью-Йорке американцы перепутали обычного енота с тигром

Сотрудники органов получили сообщение от свидетелей события утром. Люди рассказали, что заметили хищника, бродящего по улицам, а теперь боятся выйти из дома. Когда службы прибыли на место, они обнаружили невинное животное.Многие горожане возмутились, что отдельные лица устроили настоящий переполох, потому что экзотического представителя фауны искали с помощью вертолетов, действительно испугавших население. Судьба найденного енота неизвестна.