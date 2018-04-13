Со дна Боденского озера подняли самую древнюю в мире лодку

Учёные рассказали, что затонувшая в водах Боденского озера лодка была найдена дайвером в 2015 году. Аквалангист обнаружил на глубине 4 метра некий объект, при ближайшем рассмотрении оказавшийся судном. Для того чтобы составить размеры лодки и её примерный внешний вид дайверы совершали 6 погружений, во время которых постепенно очищали остов судна от многовекового ила.Учёные рассказали, что длина самой древней лодки насчитывает 6,8 метра, а ширина - 1,05 метра. Возраст судна вначале был приуменьшен, однако анализ древесины показал, что ему насчитывается 3150 лет. Специалисты даже смогли установить в какой год было срублено дерево, из которого позднее была построена лодка - в 1130 г. до н.э. К сожалению, нахождение в воде негативно сказалось на носовой части, зато корма судна в хорошем состоянии.