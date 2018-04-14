Ученые обнаружили супертиды, связанные с формированием нового суперконтинента

Фактически, цикла два. Но сегодня мы находимся в начале одного так называемого «приливного максимума» − периода времени, когда приливы очень велики. С течением времени они значительно слабнут, а потом снова увеличатся.Приливами океан, если можно так выразиться, энергетически питается. Поддерживая себя, океан впоследствии поддерживает и всю жизнь на планете. Особенно важны приливы для мелководных морей, когда потоки тепла и соли становятся ключом к крупномасштабному климату, контролирующему циркуляцию вод, а цепочки питательных веществ помогают поддерживать биологическое производство.Вся система Земли очень зависит от изменений океанических приливов. Результаты исследования помогают разобраться в разных дисциплинах, включая тектонику плит, климатическую систему, переработку питательных веществ и, в конечном счете, способность океана развиваться и развивать земную жизнь.