В США диагностировать болезни теперь будет искусственный интеллект

Американским Санитарным управлением по контролю за качеством медикаментов была одобрена новая технология с искусственным интеллектом, которая создана диагностировать болезни. Медицинское устройство разработано для выявления нарушений зрения у больных диабетом. Аппарат делает снимок глаза, после чего в определенной последовательности по кадрам выявляет наличие патологии или же ее отсутствие. Стоит отметить, что руководство США впервые одобрило использование технологии, которое функционирует без внешнего вмешательства. Данным аппаратом смогут пользоваться не только офтальмологи, но и другие специалисты. В том случае, если устройство обнаружит патологию, то пациент будет направлен на консультацию к соответствующему специалисту.Эксперты считают, что в скором будущем рынок подобных технологий будет активно развиваться, что поможет медикам вовремя выявлять у диабетиков симптомы ухудшения зрения.