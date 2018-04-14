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Ученые: Со временем на Землю придет холод и засуха

По мнению климатологов, со временем на Землю придет холод и засуха. Катаклизмы на Земле вызывает возрастающая активность Солнца. Ученые считают, что через пять миллиардов лет светило перейдет в фазу красного гиганта и тем самым иссушит нашу планету.

Ученые: Со временем на Землю придет холод и засуха


Геофизические и космические факторы оказывают влияние в 80% случаев на земной климат. Температура атмосферы нашей планеты постепенно снижается из-за солнечной активности и, как следствие, меняется состав ее воздушной оболочки. Ранее фиксировались ледниковые периоды и глобальные потепления, которые тоже оказывали определенное воздействие на атмосферу.

По расчету ученых, Земля перестанет быть обитаемой задолго до того, как Солнце станет красным гигантом. Произойдет это примерно через миллион лет. Однако, несмотря, что до этой даты еще весьма далеко, жизни на нашей планете могут угрожать различные стихийные бедствия.
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Наука
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 00:00
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