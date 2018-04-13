Учёные: Искусственный интеллект в будущем столкнётся с депрессией

Учёные называют депрессию продуктом человеческого мозга. Развитие искусственного интеллекта идёт полным ходом, если машины научаться думать как люди, они столкнуться психическими расстройствами. Специалисты пришли к выводу, что депрессия является признаком того, что мозг неспособен адаптироваться к происходящим изменениям. Психическое расстройство связано с выработкой серотонина, поэтому в его лечении столь эффективны различные препараты.В случае с искусственным интеллектом проблема будет носить несколько другой характер. Машинам будет необходима система контроля, выполняющая функции сигнального пути серотонина. Это позволит роботам быстро адаптироваться к условиям, однако побочным эффектом станет появление депрессии.