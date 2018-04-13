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Учёные США показали на видео, что будет с Вашингтоном после ядерного удара

Политическая обстановка между США и Россией обостряется. Учёные решили показать, что произойдёт с Вашингтоном, если противник нанесёт ядерный удар. Специалисты надеются, что ролик заставит политиков задуматься.

Учёные США показали на видео, что будет с Вашингтоном после ядерного удара


Учёные из Политехнического института штата Вирджиния разработали компьютерную модель, наглядно показывающую, что произойдёт с Вашингтоном после ядерного взрыва. Специалисты отмечают, что симуляция была создана ещё в 2007 году, поэтому она не учитывает множество факторов. Проект носит название NPS1 и призван заставить политиков задуматься о ядерной угрозе.



Учёные показали сценарий ядерной атаки на Вашингтон. Научные сотрудники отмечают, что при создании симуляции не было взято в расчёт движение ядерного заряда и радиоактивных осадков. Реакция населения на атаку также была условной, эксперты полагают, что большинство людей охватит паника, а некоторые будут стоять в ступоре.
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Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 19:53
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