Супруга Александра Цекало вместе с 9-летней дочерью снялась в фотосессии

Супруга известного артиста Виктория старается вести закрытую от публики жизнь. Ее профили в соцсетях доступны просмотру лишь близким людям. Но на днях поклонники Александра Цекало увидели его супругу и 9-летнюю наследницу на фото в Instagram. Любимые женщины шоумена принимали участие в съемках фотосессии, облачившись в плащи и кеды от люксового бренда Ruban Fashion. Для 9-летней Александры эта фотосессия стала дебютной. Певица Вера Брежнева считает, что внешние данные юной Саши кроется в генах, переданных от Тамары Галушка.В семье Александра Цекало кроме Саши есть еще двое детей. Один из них пятилетний сын Михаил. О третьем наследнике пара рассказывать не стала общественности.