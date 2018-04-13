Супруга Александра Цекало вместе с 9-летней дочерью снялась в фотосессии
На днях супруга известного шоумена Александра Цекало вместе с 9-летней дочерью приняла участие в съемках модной фотосессии. В Instagram появился фотоснимок, на котором Виктория и Александра позируют в модных красивых плащах.
Супруга известного артиста Виктория старается вести закрытую от публики жизнь. Ее профили в соцсетях доступны просмотру лишь близким людям. Но на днях поклонники Александра Цекало увидели его супругу и 9-летнюю наследницу на фото в Instagram. Любимые женщины шоумена принимали участие в съемках фотосессии, облачившись в плащи и кеды от люксового бренда Ruban Fashion. Для 9-летней Александры эта фотосессия стала дебютной. Певица Вера Брежнева считает, что внешние данные юной Саши кроется в генах, переданных от Тамары Галушка.
В семье Александра Цекало кроме Саши есть еще двое детей. Один из них пятилетний сын Михаил. О третьем наследнике пара рассказывать не стала общественности.
Супруга известного артиста Виктория старается вести закрытую от публики жизнь. Ее профили в соцсетях доступны просмотру лишь близким людям. Но на днях поклонники Александра Цекало увидели его супругу и 9-летнюю наследницу на фото в Instagram. Любимые женщины шоумена принимали участие в съемках фотосессии, облачившись в плащи и кеды от люксового бренда Ruban Fashion. Для 9-летней Александры эта фотосессия стала дебютной. Певица Вера Брежнева считает, что внешние данные юной Саши кроется в генах, переданных от Тамары Галушка.
В семье Александра Цекало кроме Саши есть еще двое детей. Один из них пятилетний сын Михаил. О третьем наследнике пара рассказывать не стала общественности.