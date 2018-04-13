АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Пространство в глубинах Вселенной пронизано смертоносными излучениями, способными погубить нашу планету
EUR 76.76 USD 62.07
Курс валют на 13.04.2018

Ученые: Зеленый чай с некоторыми аналогами стали самыми полезными напитками для людей из-за витаминов

Ученые выяснили, что зеленый чай с некоторыми аналогами стали самыми полезными напитками для людей. Они помогают восстановить здоровье из-за большого количества витаминов.

В первом напитке мало кофеина, но есть витамины В, С и Р с другими элементами. Его можно пить беременным женщинам и людям, страдающим от бессонницы или болезней сердца. Черный чай в процессе обработки лишается большинства аналогов, но сохраняет аминокислоты, натрий, кальций, цинк, йод вместе с витаминами А, К, Р и В. Белый чай любят ценители элитных сортов, а также он обладает антибактериальными свойствами и укрепляет иммунитет.

Ученые: Зеленый чай с некоторыми аналогами стали самыми полезными напитками для людей из-за витаминов


Пуэр рекомендован при проблемах с ЖКТ, но еще он выводит токсины, понижает уровень холестерина и помогает избавиться от депрессии. Ученые заметили полезные свойства напитка для профилактики онкологии, потому что в нем есть 400 важных веществ. Также не стоит забывать о травяных чаях, так как мята помогает при расстройствах нервной системы, мате снимает гематомы, а малина кроме облегчения ПМС лечит простуду. Каркаде снижает температуру тела, а масала нормализует кровообращение, и заряжает организм энергией.
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука / Главные новости
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 18:00
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Супруга Александра Цекало вместе с 9-летней
Матильда Шнурова рассказала, как муж критикует ее
Учёные смогли выяснить принцип работы мозга
Genesis представил новый седан G70 для России
На eBay продавались секретные документы Гитлера с
Ученые: Зеленый чай с некоторыми аналогами стали
Сергей Шнуров отмечает 45-летие
Озеро Байкал захватывают опасные водоросли -
Анастасия Волочкова после закрытия чата заметила
Учёные сообщают об обнаружении предполагаемой
В Подмосковье водитель, спасаясь от вымогателей,
Лена Миро в новом посте унизила своих подписчиков
Ученые: Активность супервулканов станет причиной
В центре Стокгольма жилой дом украшен огромным
Неизвестный напал на посетителей булочной в
Австралийские физики считают машину времени
В архивах московского Музея обнаружена шахматная
Фанаты подозревают, что Глеб Жемчугов уже
Кроссоверы Mazda CX-5 отзывают в России из-за
Ольга Бузова приглашает всех на свой мастер-класс
Алена Савкина заявила, что сейчас в доме у Ольги
Кроссовер Skoda Karoq превратили в кабриолет
В сетях опубликована запись с доказательствами
На свадьбе у Гогена Солнцева и его 63-летней жены
Ученые: Раннее старение организма связано с
Со дна Боденского озера подняли самую древнюю в
Учёные развенчали популярные мифы о здоровом
Дарья Пынзарь показала пикантное фото из бассейна
Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов по-прежнему
Фирма Kiira Motors из Уганды будет производить
Просмотреть все новости