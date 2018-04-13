Ученые: Зеленый чай с некоторыми аналогами стали самыми полезными напитками для людей из-за витаминов

В первом напитке мало кофеина, но есть витамины В, С и Р с другими элементами. Его можно пить беременным женщинам и людям, страдающим от бессонницы или болезней сердца. Черный чай в процессе обработки лишается большинства аналогов, но сохраняет аминокислоты, натрий, кальций, цинк, йод вместе с витаминами А, К, Р и В. Белый чай любят ценители элитных сортов, а также он обладает антибактериальными свойствами и укрепляет иммунитет.Пуэр рекомендован при проблемах с ЖКТ, но еще он выводит токсины, понижает уровень холестерина и помогает избавиться от депрессии. Ученые заметили полезные свойства напитка для профилактики онкологии, потому что в нем есть 400 важных веществ. Также не стоит забывать о травяных чаях, так как мята помогает при расстройствах нервной системы, мате снимает гематомы, а малина кроме облегчения ПМС лечит простуду. Каркаде снижает температуру тела, а масала нормализует кровообращение, и заряжает организм энергией.