В SpaceX заговорили о сроках и ценах на билеты для транспортной системы Big Falcon Rocket

Шотвелл выступила с речью на конференции TED. Она рассказала о том, что частная компания Илона Маска намерена воплотить проект BFR в жизнь уже в течение текущего десятилетия. Отмечается, что эта технология рассчитана на перевозку ста человек в пределах планеты Земля, а на полеты к Луне и Марсу.Что касается стоимости международных перелетов с использованием BFR, то для желающих воспользоваться услугами компании цена на билеты окажется чем-то средним между эконом- и бизнес-классом. По словам Шотвелл, подобная цена будет установлена с расчетом на то, что SpaceX придется оперативно менять маршрут полета.Напомним, что проект BFR был представлен общественности осенью прошлого года. Ракета будет состоять из топливной ступени и космического корабля, на борту которого сможет разместиться около ста человек.