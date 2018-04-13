АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Пространство в глубинах Вселенной пронизано смертоносными излучениями, способными погубить нашу планету
EUR 76.76 USD 62.07
Курс валют на 13.04.2018

В SpaceX заговорили о сроках и ценах на билеты для транспортной системы Big Falcon Rocket

Президент и операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл сообщила о том, когда система Big Falcon Rocket может начать свою работу. Также были упомянуты возможные цены на билет.

В SpaceX заговорили о сроках и ценах на билеты для транспортной системы Big Falcon Rocket


Шотвелл выступила с речью на конференции TED. Она рассказала о том, что частная компания Илона Маска намерена воплотить проект BFR в жизнь уже в течение текущего десятилетия. Отмечается, что эта технология рассчитана на перевозку ста человек в пределах планеты Земля, а на полеты к Луне и Марсу.

Что касается стоимости международных перелетов с использованием BFR, то для желающих воспользоваться услугами компании цена на билеты окажется чем-то средним между эконом- и бизнес-классом. По словам Шотвелл, подобная цена будет установлена с расчетом на то, что SpaceX придется оперативно менять маршрут полета.

Напомним, что проект BFR был представлен общественности осенью прошлого года. Ракета будет состоять из топливной ступени и космического корабля, на борту которого сможет разместиться около ста человек.
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 13:00
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ольга Рапунцель опасается потерять молоко
Футболист «Барселоны» Андрес Иньеста летом
Видеоролик братьев Запашных об Ольге Бузовой
В SpaceX заговорили о сроках и ценах на билеты
Марина Африкантова и Майя Донцова попали в списки
Опасный «золотой» WhatsApp угрожает владельцам
Корпорация «Росатом» займется производством
Сашу Шеву начали «травить» из-за брошенной дочери
Нюша показала стройную фигуру в обтягивающем
Виктория Романец объявила готовность к пляжному
Сотрудники НИИ рассказали про особенности хлеба
Google сняла Pixel и Pixel XL с продажи
«Тренер»: возлюбленная Козловского прихвастнула
На жителя Красноярского края, выигравшего 10
Фанаты Алены Рапунцель в восторге от ее
Android P защитит личные данные пользователей от
Хейтеры сравнили внешность Ольги Бузовой и
«Русская Ким Кардашьян» вязаным боди удивила
HP представила бюджетный игровой ноутбук Pavilion
Гаянэ Багдасарян показала сексуальное видео с
Появились слухи, что Ирина Михайловна
В Москве в метро под поездом погиб мужчина
Экс-участница «Дом-2» Виктория Романец пожелала
Представлен гибрид смартфона и спутникового
Эксперт сомневается, что Ольге Бузовой удастся
Аланы: Стражи Рима разрушили древнюю империю и
«Слава Богу не Бузова!»: Светлана Лобода утерла
Саша Гозиас в очередной раз расстается с Костей
В России начались продажи смартфона ZTE Blade V9
Экс-участница «Дом-2» Виктория Романец надела
Просмотреть все новости