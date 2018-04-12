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Ученые выявили, что рак почек проходит разные этапы эволюции

Ученые обнаружили, что рак почек следует различным эволюционным путям, позволяя им определить, будет ли опухоль агрессивной и покажет, и что первые семена рака почек посеяны еще в детстве.

Ученые выявили, что рак почек проходит разные этапы эволюции


Три исследования рака в Великобритании, опубликованные в журнале Cell, проливают свет на фундаментальные принципы развития рака и могут привести к будущим клиническим испытаниям, чтобы дать пациентам более точные прогнозы и индивидуальное лечение.

В первых двух докладах команда Института Фрэнсиса Крика (UCL) проанализировала более 1000 образцов опухолей у 100 пациентов с раком почек, чтобы восстановить последовательность генетических событий, которые привели к раку у каждого пациента.

Анализ показал, что существует три эволюционно различных типа рака почек. Первый тип следует медленному эволюционному пути, никогда не приобретающему способность стать агрессивным. Второй тип, напротив, формирует наиболее агрессивные опухоли, развивающиеся быстрым взрывом геномного повреждения, включая изменения, влияющие на большие куски генома, - в начале развития рака. Это дает опухоли все, что ей нужно распространить на многие другие части тела, часто до того, как будет диагностирован первичный рак. Третий тип опухоли приобретает способность распространяться через постепенное накопление геномного повреждения. Эти опухоли состоят из множества различных популяций раковых клеток, некоторые из которых являются агрессивными.

Исследователи смогли подтвердить свои результаты, проанализировав образцы опухоли, полученные после смерти от пациентов в исследовании после вскрытия опухоли, МИР.

Исследователи также проанализировали признаки, различающие клетки первичной опухоли, которые приводят к вторичным опухолям, от тех, которые никогда не покидают первичный опухолевый участок. Клетки, которые могли распространяться, отличались изменениями на уровне хромосом, а не мутациями в генах. В частности, были обнаружены две специфические хромосомные изменения, приводящие к метастатическому распространению, которые могут служить полезным маркером для выявления пациентов, подверженных риску метастатического заболевания.
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dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Вчера, 22:44
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