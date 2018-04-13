Путешественник во времени создал машину для перемещения в 38 век
Журналисты побеседовали с путешественником во времени, называющим себя Дэвидом. Он создал машину для перемещения в 38 век и опубликовал ролик в сетях.
Мужчина отметил, что уже неоднократно бывал в другом времени пытаясь найти людей, понимающих принципы работы данного механизма. После длительных странствий ему удалось встретиться с мастером, создавшим машину, который подтвердил свои слова снимками. Затем Дэвид использовал его знания для разработки личного аналога.
Аппарат имеет пульт управления вместе с клавиатурой и экраном ноутбука, а также может переместить владельца в выбранное место. Пользователи сетей отметили, что такие путешествия уже существуют давно, но ученые пока скрывают сведения от общества, потому что не могут аргументировать события со своей точки зрения.
Мужчина отметил, что уже неоднократно бывал в другом времени пытаясь найти людей, понимающих принципы работы данного механизма. После длительных странствий ему удалось встретиться с мастером, создавшим машину, который подтвердил свои слова снимками. Затем Дэвид использовал его знания для разработки личного аналога.
Аппарат имеет пульт управления вместе с клавиатурой и экраном ноутбука, а также может переместить владельца в выбранное место. Пользователи сетей отметили, что такие путешествия уже существуют давно, но ученые пока скрывают сведения от общества, потому что не могут аргументировать события со своей точки зрения.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 06:15