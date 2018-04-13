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Путешественник во времени создал машину для перемещения в 38 век

Журналисты побеседовали с путешественником во времени, называющим себя Дэвидом. Он создал машину для перемещения в 38 век и опубликовал ролик в сетях.

Путешественник во времени создал машину для перемещения в 38 век


Мужчина отметил, что уже неоднократно бывал в другом времени пытаясь найти людей, понимающих принципы работы данного механизма. После длительных странствий ему удалось встретиться с мастером, создавшим машину, который подтвердил свои слова снимками. Затем Дэвид использовал его знания для разработки личного аналога.



Аппарат имеет пульт управления вместе с клавиатурой и экраном ноутбука, а также может переместить владельца в выбранное место. Пользователи сетей отметили, что такие путешествия уже существуют давно, но ученые пока скрывают сведения от общества, потому что не могут аргументировать события со своей точки зрения.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 06:15
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