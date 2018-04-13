Ученые: Люди-совы живут меньше людей-жаворонков

В научном исследовании приняли участие 500 тысяч добровольцев, в возрасте от 38 до 73 лет. Среди участников эксперимента – 27% тех, кто причислил себя к жаворонкам, остальные назвались совами. Эксперимент продолжался 6,5 лет.К концу исследования ученые обследовали участников эксперимента и пришли к заключению: жизненный цикл людей-сов короче, чем людей-жаворонков. Свой вывод специалисты объяснили тем, что организм «сов» испытывает стресс, обусловленный активностью человека в несоответствии с природными ритмами.Профессор хронобиологии Университета Суррея Малькольм фон Шантц отмечает, что назревший вопрос игнорировать нельзя, поскольку он касается общественного здоровья.Доктор Кристен Кнутсон из школы Медицины Северо-западного университета Фейнберга подчеркивает важность того, что организм тех, кто ест в неправильное время, недостаточно спит, ограничивает себя в занятиях спортом, не спит по ночам, принимая, возможно алкоголь или лекарства, испытывает сильнейший стресс, который приводит ко всем вытекающим последствия.