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Ученые: Люди-совы живут меньше людей-жаворонков

Британские ученые Университета Суррея провели исследование времени сна и бодрствования на организм человека. Они сравнили жизненные циклы людей-сов и людей-жаворонков и выяснили, что первые живут меньше последних. Об этом сообщает The Telegraph.

Ученые: Люди-совы живут меньше людей-жаворонков


В научном исследовании приняли участие 500 тысяч добровольцев, в возрасте от 38 до 73 лет. Среди участников эксперимента – 27% тех, кто причислил себя к жаворонкам, остальные назвались совами. Эксперимент продолжался 6,5 лет.

К концу исследования ученые обследовали участников эксперимента и пришли к заключению: жизненный цикл людей-сов короче, чем людей-жаворонков. Свой вывод специалисты объяснили тем, что организм «сов» испытывает стресс, обусловленный активностью человека в несоответствии с природными ритмами.

Профессор хронобиологии Университета Суррея Малькольм фон Шантц отмечает, что назревший вопрос игнорировать нельзя, поскольку он касается общественного здоровья.

Доктор Кристен Кнутсон из школы Медицины Северо-западного университета Фейнберга подчеркивает важность того, что организм тех, кто ест в неправильное время, недостаточно спит, ограничивает себя в занятиях спортом, не спит по ночам, принимая, возможно алкоголь или лекарства, испытывает сильнейший стресс, который приводит ко всем вытекающим последствия.
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Наука
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 07:30
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