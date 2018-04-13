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Астрофизики предложили теоритическое объяснование радиоизлучений пульсаров

Группой российских ученых-астрофизиков, высказаны теоретические обоснования радиоизлучений, которые являются извечными спутниками пульсаров.

Радиоизлучениям пульсаров свойственна одна своеобразная закономерность – все протекающие излучения происходят всегда на одной, постоянно стабильной частоте. Как предположили ученые, само появление радиоволн провоцируется в процессе перехода активных электронов между существующими энергетическими уровнями. Образование подобной изменчивой энергии получается при взаимодействии гравитационного притяжения и двойного электрического слоя.
Астрофизики предложили теоритическое объяснование радиоизлучений пульсаров


Для достижения состояния с максимально низкой потенциальной энергией, электроны проваливаются в своеобразную яму, которая наполнена определенными связанными энергетическими областями. В ходе создания теории, специалистами были учтены уровни Ландау, в которых располагается заряженная частица, при их достижении. В результате, процессы перехода между существующими гравитационными уровнями, ограниченными рамками уровня Ландау, провоцируют образование электро-дипольного излучения, направленного перпендикулярно относительно направления магнитного поля, при этом направляясь параллельно активной поверхности самой нейтронной звезды.
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 07:00
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