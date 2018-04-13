Светодиодные лампы становятся виновниками слепоты – Медики

Негативное влияние на сетчатку глаза возникает в результате интенсивности излучения фиолетового и синего спектров. Они вредны для человеческого зрения, а нарушение клеток может вызвать патологию органов зрения. Во время опытов медики вырастили клетки эпителия здоровых лиц в питательной среде, после чего часть из них освещалась светодиодами.В результате многие из них погибли, а также замедлялся рост и развитие новых аналогов. Синие, белые и зеленые оттенки обладали повышенной токсичностью, чего нельзя было сказать о красном свете. Светодиоды не могут заменить обычный солнечный свет, так что люди должны выходить на улицу и делать упражнения для глаз, позволяющие снять усталость.