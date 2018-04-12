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Домашние маски для лица с зубной пастой могут вызвать различные заболевания кожи

В сетях есть много советов для женщин, желающих избавиться от проблем на коже с помощью домашних масок. Однако медики предупредили, что рецепты с зубной пастой, содой и другими компонентами могут вызвать различные заболевания.

Первый вариант только способствует воспалению прыщей, но не убирает их с лица, а сода вызывает старение кожи, а также не решает проблему возникновения черных точек. Запрещено использовать перекись водорода вместе тоника из-за ожогов.

Домашние маски для лица с зубной пастой могут вызвать различные заболевания кожи


Аналогичные события происходят во время использования маски с добавлением лимонной кислоты, провоцирующей негативные химические реакции. Сахарный скраб кроме повреждений кожного покрова может оставить на нем микропорезы, куда потом проникают бактерии.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 23:40
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