Домашние маски для лица с зубной пастой могут вызвать различные заболевания кожи

Первый вариант только способствует воспалению прыщей, но не убирает их с лица, а сода вызывает старение кожи, а также не решает проблему возникновения черных точек. Запрещено использовать перекись водорода вместе тоника из-за ожогов.Аналогичные события происходят во время использования маски с добавлением лимонной кислоты, провоцирующей негативные химические реакции. Сахарный скраб кроме повреждений кожного покрова может оставить на нем микропорезы, куда потом проникают бактерии.