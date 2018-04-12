Домашние маски для лица с зубной пастой могут вызвать различные заболевания кожи
В сетях есть много советов для женщин, желающих избавиться от проблем на коже с помощью домашних масок. Однако медики предупредили, что рецепты с зубной пастой, содой и другими компонентами могут вызвать различные заболевания.
Первый вариант только способствует воспалению прыщей, но не убирает их с лица, а сода вызывает старение кожи, а также не решает проблему возникновения черных точек. Запрещено использовать перекись водорода вместе тоника из-за ожогов.
Аналогичные события происходят во время использования маски с добавлением лимонной кислоты, провоцирующей негативные химические реакции. Сахарный скраб кроме повреждений кожного покрова может оставить на нем микропорезы, куда потом проникают бактерии.
Первый вариант только способствует воспалению прыщей, но не убирает их с лица, а сода вызывает старение кожи, а также не решает проблему возникновения черных точек. Запрещено использовать перекись водорода вместе тоника из-за ожогов.
Аналогичные события происходят во время использования маски с добавлением лимонной кислоты, провоцирующей негативные химические реакции. Сахарный скраб кроме повреждений кожного покрова может оставить на нем микропорезы, куда потом проникают бактерии.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 23:40