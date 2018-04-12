Странный феномен сняла установленная на МКС видеокамера

9 апреля этого года видеокамера, которая была установлена на Международной космической станции, зафиксировала необычные явления.Известно, что данная аппаратура ведет трансляцию в режиме настоящего времени. В этот раз аппарат зафиксировал необычный и даже пугающий феномен.Плотный слой облаков, окружающий ночную сторону Земли, переполняли сильнейшие разряды электричества. Камера запечатлела самый что ни на есть электрический шторм. Однако и это еще не все.В один из моментов сквозь облака поднялся светящийся столб гигантских размеров. О том, что это было - так называемый спрайт, связанный в земной атмосфере с электричеством, или какая-то страшная аномалия специалистам предстоит выяснить.