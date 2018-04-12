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Биологи из России успешно «починили» ДНК в раковых клетках

Российскими биологами использована новая методика, в основу которой заложена возможность «чинить» ДНК, расположенные в клетках онкоопухолей. Лекарство представлено учеными из Санкт‐Петербурга, данное средство действует на раковые части таким образом, что заставляет восстанавливать ДНК, а в последствии самоуничтожаться, так как происходит фатальное повреждение генома. Информация от РИА «Новости».

Как рассказали ученые, раковые клетки появляются в организме, в результате возникновения дефектов в гене р53. На данном участке лежит ответственность по синтезу белка, который контролирует генетическую информацию, Здесь же включается механизм самоуничтожения клеток, когда происходят существенные поломки. При повреждении р53 появляются сложности, при необходимости полной ликвидации онкообразования.
Биологи из России успешно «починили» ДНК в раковых клетках


Учеными отмечено, что раковые клетки периодически снабжаются полноценной версией «стража генома». Но его работа значительно затрудняется, когда встречается высокая активность другого белка, представленного как - MDM2. Последним нейтрализуются у здоровых клеток молекулы p53, что создает помехи при процессах самоуничтожения или выполнения восстановления ДНК. Последние работы экспертов, были связанны именно с определением методов устранения белка MDM2. Сейчас российскими исследователями успешно изменена структура ряда молекул, свойственная ароматическим углеводородам, способным соединяться и нейтрализовать такой белок.

Эксперименты показали, что у экспертов появились «активаторы», новая версия которых может чинить ДНК. Учеными они были проверены на извлеченных из опухолей в костях и прямой кишке человека клетках. Выяснилось, что новыми соединениями успешно проводится блокировка MDM2, а так же активируется p53. При этом ликвидируя примерно 40% всех действующих раковых клеток.
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 23:00
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