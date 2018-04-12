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Леонид Левин: Госдума приняла законопроект против фейков в соцсетях

Госдума утвердила законопроект, направленный против "фейков" в соцсетях . Отныне вводятся и штрафные санкции за распространение недостоверной информации до 50 млн рублей. С такой инициативой выступили Сергей Боярский и Андрей Альшевский из "Единой России".

По мнению депутата Госдумы Сергея Боярского, трагедия в Кемерове показала уязвимость информационного пространства и потому возникла необходимость регулирования инфопространства. Причем, время реакции властей не должно превышать одних суток, чтобы недостоверная информация (по мнению чиновников) не распространялась дальше.

Леонид Левин: Госдума приняла законопроект против фейков в соцсетях


В результате, владельцам соцсетей предлагается в России открыть свои филиалы, обязать их ограничивать доступ к соцсети фейковых новостей и в случае требования госвласти - оплатить штрафные санкции. По словам Леонида Левина, замглавы профильного комитета Госдумы, инициатива по "фейкам" нуждается в тщательной доработке ко 2-му чтению.
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Общество
Добавил: Valeriy Сегодня, 18:50
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