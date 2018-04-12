Леонид Левин: Госдума приняла законопроект против фейков в соцсетях

По мнению депутата Госдумы Сергея Боярского, трагедия в Кемерове показала уязвимость информационного пространства и потому возникла необходимость регулирования инфопространства. Причем, время реакции властей не должно превышать одних суток, чтобы недостоверная информация (по мнению чиновников) не распространялась дальше.В результате, владельцам соцсетей предлагается в России открыть свои филиалы, обязать их ограничивать доступ к соцсети фейковых новостей и в случае требования госвласти - оплатить штрафные санкции. По словам Леонида Левина, замглавы профильного комитета Госдумы, инициатива по "фейкам" нуждается в тщательной доработке ко 2-му чтению.