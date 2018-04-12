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Ученые обнаружили «ген алкоголизма»

Группа научных сотрудников из Эксетерского университета Великобритании в ходе своих исследований обнаружили разновидность (аллель) гена FGF21, способствующего повышению артериального давления, а также повышенному потреблению алкоголя и сахара. К тому же, специалисты выявили связь этого же варианта со снижением жировых отложений в человеческом теле. Сообщение об этом появилось в журнале Cell Reports.


Ученые обнаружили «ген алкоголизма»


Ген FGF21 – гормон, выделяемый печенью и отвечающий за высокую чувствительность к инсулину. Благодаря ему происходит активное поглощение глюкозы жировыми клетками (адипоцитами), что способствует снижению сахара в крови. Гормон также воздействует на гипоталамус в человеческом мозге, подавляя желание употребить алкоголь и сахар. У людей, с неалкогольным жировым заболеванием печени, а также страдающих ожирением, замечен повышенный уровень этого гена. Подобные данные говорят о невосприимчивости тканей к гену FGF21.

По словам ученых, некоторые мутации этого гена могут привести к возникновению видов с иными свойствами. Британские специалисты провели анализ долговременного исследования UK Biobank, участие в котором приняли 500 тысяч человек. Добровольцы сдали образцы крови, мочи и слюны для выделения ДНК. Кроме того, участники исследования заполнили опросники, в которых указали о своих пищевых пристрастиях.

У 45% волонтеров эксперты выявили ген FGF21, обозначаемый как rs838133, который подавляет активность этого гормона. Как оказалось, именно из-за его присутствия в организме человек активно потребляет алкоголь и сахар, отказываясь от белков и жиров. Из-за аллеля указанного гена добровольцам было сложно сбросить вес, при этом у них наблюдалось повышение артериального давления, а также тяга к алкоголизму и курению.
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Наука
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 18:40
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