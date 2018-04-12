Специалисты узнали, почему котята и щенки такие милые

За основу исследования была взята книга известного психолога Гарри Харлоу, который изучал ощущение привязанности у макак-резусов. Он заявлял, что приматы на инстинктивном уровне прикасаются к меху других животных, таким образом, проявляя свою заботу. Харлоу утверждал, что именно из-за этого люди проявляют умиление, когда видят пушистых животных. Но вопрос о том, почему человек больше симпатизирует маленьких животным, чем взрослых особям остался открытым.Тогда ученые начали анализировать научную работу зоолога Конрада Лоренца и выяснили, что у человека есть свойство реагировать на черты лица, присущие только малышам и детенышам животных. Это объясняется тем, что у маленьких животных голова больше, чем у взрослых, именно этот фактор играет важную роль в восприятии особи человеком. Именно благодаря этим инстинктам включается подсознательная реакция на детские черты, поэтому людям так приятно заботиться о детях, щенках и котятах.