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Ученые создали новую вакцину от опасной аллергии на арахис

Специалисты из Университета Мичигана провели эксперимент и смогли создать вакцину, способную подавить опасную аллергию на арахис. На данный момент были проведены исследования вакцины на лабораторных мышах.

Аллергия на арахис является одной из самых опасных пищевых аллергий, так как она вызывает анафилактический шок и приводит к смерти, если вовремя не оказать экстренную помощь. Специалисты установили, что благодаря трем месячным дозировкам вакцинам, грызунов смогли защитить от разнообразных аллергических реакций, в том числе и от аллергии на арахис.
Ученые создали новую вакцину от опасной аллергии на арахис

Ученые уже пару десятков лет стараются найти новые подходы к вакцинации, но совсем недавно исследователи из Университета Мичигана начали испытывать новые вакцины от пищевых аллергий. После испытаний стало понятно, что грызуны после вакцинации смогли перенаправить реакцию иммунных клеток на арахис. Вакцины смогли активировать другой тип иммунной реакции, тем самым предотвращая опасные для жизни аллергические симптомы.

Ученые рассказали, что данная вакцина представляет собой совершенно новый подход лечения, с помощью которого иммунные клетки реагируют на аллергены. Предполагается, что вакцина способна помочь детям и взрослым навсегда обезопасить себя от аллергии на арахис.
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Наука
Добавил: Oleneva Вчера, 23:30
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