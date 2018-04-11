Онкологи дают совет, как избежать рака кожи

От меланомы – рака кожи не застрахован ни один житель Земли. Эта опасная болезнь провоцируется несколькими причинами. Главными из них являются: наследственность, режим питания и частота пребывания под прямыми солнечными лучами. Если с первой причиной (наследственностью) индивидуум ничего сделать не может, то правильно питаться и регулировать время загара мы вполне способны.Меланома возникает в результате поражения кожи ультрафиолетовыми лучами. Однако не следует бояться солнца – уверяют учёным. Просто нужно помнить, что безопасный загар возможен лишь утром (до 11 часов), либо во временной отрезок после 16:00 и до заката солнца. Что же касаемо «часа пик» (11:00 – 16:00), то в это время принимать солнечные ванны желательно… под зонтом или находясь в тени. Онкологи уверяют, что рассеянного солнечного света (даже в тот момент, когда вы лежите под деревом или под зонтом) вполне достаточно для красивого и, что гораздо важнее, безопасного загара.Добавим, что отправляясь на пляж, желательно надеть шляпу и солнцезащитные очки, а также захватить крем, содержащий вещества, блокирующие ультрафиолет.