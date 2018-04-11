Новый способ контролировать высыхание жидкостей на поверхностях принесет пользу промышленности

Результаты работы исследовательской группы опубликовал сегодня, 11 апреля, журнал Nature Communications.Когда капля высыхает на твердой поверхности, например, на капоте автомобиля после дождя, остается водяной развод. Появление разводов неконтролируемо, потому что форма и расположение капли при испарении непредсказуемы. Это создает ограничения для многих разработок, к примеру, струйной печати (капелька чернил может оставить искаженную форму на бумаге) и микро-инженерной техники (водяные разводы могут вывести из строя тонкие микроструктуры).Тем не менее, исследователи из лаборатории интеллектуальных материалов и поверхностей Университета Нортумбрии и Школы математики и статистики Открытого университета нашли новый способ контроля формы и расположения сухих «капель» – «мгновенное испарение».Ученые научились контролировать высыхание капель, задействуя сочетание рифленой геометрии твердого тела и ультра-гладкой обработки поверхности.Результаты проведенной специалистами работы найдут повседневное применение, например, автомобильная промышленность сможет совершенствовать поверхности транспортных средств, чтобы свести к минимуму вероятность возникновения водяных разводов, а компьютерная индустрия – повысить эффективность микроструктур, которые удаляют тепло от микропроцессоров.Доктор Марк Прадас, преподаватель из Открытого университета, объяснил: «Основная идея нашей теории заключается в том, что конфигурация капли на сплошной рифленой структуре не уникальна. Существуют разные формы и положения, которые может занимать одно и то же количество жидкости на определенном рифленом узоре. Во время испарения масса капли меняется, ее форма и положение становятся нестабильными. В этот момент капля должна менять свою форму и положение, а рифленая поверхность направляет ее к следующей стабильной конфигурации».Доктор Родриго Ледесма-Агилар, адъюнкт-профессор Университета Нортумбрии, добавил: «Результаты нашего исследования найдут повседневное применение, в настоящее время мы работаем с промышленными партнерами, которые могут извлечь пользу из нашего открытия».