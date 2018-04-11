АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайны Африки: Исчезнувшая цивилизация карликов, опасные вирусы пещеры Кутум и норы смерти на холме Лузира
EUR 76.85 USD 62.37
Курс валют на 11.04.2018

Новый способ контролировать высыхание жидкостей на поверхностях принесет пользу промышленности

Исследователи из Университета Нортумбрии и Открытого университета разработали новый способ управления жидкостью на поверхностях, что может принести пользу автомобильной, компьютерной и полиграфической промышленности.
Новый способ контролировать высыхание жидкостей на поверхностях принесет пользу промышленности


Результаты работы исследовательской группы опубликовал сегодня, 11 апреля, журнал Nature Communications.

Когда капля высыхает на твердой поверхности, например, на капоте автомобиля после дождя, остается водяной развод. Появление разводов неконтролируемо, потому что форма и расположение капли при испарении непредсказуемы. Это создает ограничения для многих разработок, к примеру, струйной печати (капелька чернил может оставить искаженную форму на бумаге) и микро-инженерной техники (водяные разводы могут вывести из строя тонкие микроструктуры).

Тем не менее, исследователи из лаборатории интеллектуальных материалов и поверхностей Университета Нортумбрии и Школы математики и статистики Открытого университета нашли новый способ контроля формы и расположения сухих «капель» – «мгновенное испарение».

Ученые научились контролировать высыхание капель, задействуя сочетание рифленой геометрии твердого тела и ультра-гладкой обработки поверхности.

Результаты проведенной специалистами работы найдут повседневное применение, например, автомобильная промышленность сможет совершенствовать поверхности транспортных средств, чтобы свести к минимуму вероятность возникновения водяных разводов, а компьютерная индустрия – повысить эффективность микроструктур, которые удаляют тепло от микропроцессоров.


Доктор Марк Прадас, преподаватель из Открытого университета, объяснил: «Основная идея нашей теории заключается в том, что конфигурация капли на сплошной рифленой структуре не уникальна. Существуют разные формы и положения, которые может занимать одно и то же количество жидкости на определенном рифленом узоре. Во время испарения масса капли меняется, ее форма и положение становятся нестабильными. В этот момент капля должна менять свою форму и положение, а рифленая поверхность направляет ее к следующей стабильной конфигурации».

Доктор Родриго Ледесма-Агилар, адъюнкт-профессор Университета Нортумбрии, добавил: «Результаты нашего исследования найдут повседневное применение, в настоящее время мы работаем с промышленными партнерами, которые могут извлечь пользу из нашего открытия».
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Наука
Добавил: Dasha Purple Сегодня, 17:50
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Таможня Китая отказалась принять от США 490 тонн
На российских дорогах появилась желтая разметка
В Сети появился первый возможный живой снимок
В Бельгии 96-летнего священника отправили в
Смартфон Xiaomi Mi 7 появился на реальных фото
В России запустят первый аниме-канал
Новый способ контролировать высыхание жидкостей
Депутаты Госдумы оценили фильм Хабенского
Новое поколение Logan и Sandero построят на новой
В Лас-Вегасе в небе зафиксирован оранжевый НЛО
Facebook будет платить за утечку данных
Great Wall представит в Пекине беспилотный
С концерта Ирины Дубцовой срочно эвакуировали
Учёные обнаружили у птиц "гормон любви" окситоцин
LightInTheBox уменьшил стоимость China Mobile A3S
Учёные: "Тёмная" зона в Гренландии угрожает всему
Ольга Бузова рассказала о стоимости Buzcoin и
В Украине врачей обучат по сериалу «Клиника»
Антон Гусев опять выложил старые снимки с сыном
Астрофизики: У Земли образовалось «кольцо
«А с виду приличная»: Всплыла измена Ксении
"Аэрофлот" возобновляет полеты на территорию
Волочкова насмешила фанатов своей «утренней»
Во время прямого эфира на британском ТВ гостья
Ольга Бузова представила свой элегантный весенний
NASA приступили к сборке марсохода Mars 2020 Rover
Анна Семенович "худеет" при помощи фотошопа
Зрители уверены, что Елена Хромина скоро приведет
Российские учёные открыли в пещерах Таиланда
"Роснефть" приступила к выпуску экологического
Просмотреть все новости