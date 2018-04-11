Гренландские ледники Трэйси и Хейлприн продолжают таять

Стоит отметить, что ледники Трэйси и Хейлприн находятся в северо-западной части Гренландии. Как сообщается учеными, в 80-е и 90-е года эти образования таяли со скоростью 36 и 38 м/год соответственно. Теперь отмечается значительное ускорение в этом плане, поскольку Хейлприн и Трэйси уже теряют по 109 и 364 метра в год.Специалисты считают, что скорость таяния ледника Трэйси выше из-за того, что он попадает в канал, который заполнен морской водой, а температура Мирового океана постоянно растет.Известно, что снимки ледников были представлены спутниками системы Landsat. Первый кадр сделан 28 сентября 1987 года аппаратом Landsat 5, а второй – 30 сентября 2017 года устройством Landsat 8.