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Гренландские ледники Трэйси и Хейлприн продолжают таять

Ученые снова вспомнили о ледниках в Гренландии, которые продолжают таять. Речь идет о крупных ледовых образованиях под названиями Трэйси и Хейлприн. Таким образом, чтобы показать наглядно проблему, было опубликовано два снимка с разницей в 30 лет.

Гренландские ледники Трэйси и Хейлприн продолжают таять


Стоит отметить, что ледники Трэйси и Хейлприн находятся в северо-западной части Гренландии. Как сообщается учеными, в 80-е и 90-е года эти образования таяли со скоростью 36 и 38 м/год соответственно. Теперь отмечается значительное ускорение в этом плане, поскольку Хейлприн и Трэйси уже теряют по 109 и 364 метра в год.

Гренландские ледники Трэйси и Хейлприн продолжают таять


Специалисты считают, что скорость таяния ледника Трэйси выше из-за того, что он попадает в канал, который заполнен морской водой, а температура Мирового океана постоянно растет.

Известно, что снимки ледников были представлены спутниками системы Landsat. Первый кадр сделан 28 сентября 1987 года аппаратом Landsat 5, а второй – 30 сентября 2017 года устройством Landsat 8.
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Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 22:10
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