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Курс валют на 11.04.2018

Ольга Бузова рассказала о стоимости Buzcoin и дате запуска криптовалюты

Ольга Бузова рассказала о стоимости Buzcoin и дате запуска криптовалюты, которая была представлена на минувшей конференции.

Как известно, блокчейн стремительно набирает популярность, и ведущая "Дома-2" поспешила вложиться в столь выгодный бизнес. Была анонсирована платформа Buzcoin.io, где пользователи смогут не только совершать покупки, но и искать работу, а также знакомиться.

Ольга Бузова рассказала о стоимости Buzcoin и дате запуска криптовалюты

На пресс-конференции были изложены некоторые другие детали, однако в своём Instagram Ольга дала более конкретную информацию для тех, кто заинтересован в поддержке проекта.

"Мои дорогие, это ИНФОРМАЦИЯ О МОЁМ ТОКЕНЕ - BUZCOIN
PRE ICO - 18/04/18 - 18/05/18
ICO - 18/06/18 - 16/09/18
1 BUZCOIN = 0,1 $
Минимальный пакет: 100 BUZ = 10 $
Расчёт по текущему курсу в 5-ти криптовалютах: BTC (bitcoin), ETH (Ethereum), DASH, MONERO, RIPPLE
Приобретение токена за фиат - ИСКЛЮЧЕНА
СТОИМОСТЬ ТРАНЗАКЦИИ в BUZCOIN - 0 (ноль)", - сообщила Бузова в публикации.

Отметим, что открытие собственного токена - не единственный проект, который обещает теледиве ещё большее богатство. Скоро откроется ресторан на Цветном бульваре в Москве, который был в планах певицы и её команды ещё два года назад.

Ранее Ольга Бузова представила свой элегантный весенний наряд.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:30
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