Ольга Бузова рассказала о стоимости Buzcoin и дате запуска криптовалюты
Ольга Бузова рассказала о стоимости Buzcoin и дате запуска криптовалюты, которая была представлена на минувшей конференции.
Как известно, блокчейн стремительно набирает популярность, и ведущая "Дома-2" поспешила вложиться в столь выгодный бизнес. Была анонсирована платформа Buzcoin.io, где пользователи смогут не только совершать покупки, но и искать работу, а также знакомиться.
На пресс-конференции были изложены некоторые другие детали, однако в своём Instagram Ольга дала более конкретную информацию для тех, кто заинтересован в поддержке проекта.
Отметим, что открытие собственного токена - не единственный проект, который обещает теледиве ещё большее богатство. Скоро откроется ресторан на Цветном бульваре в Москве, который был в планах певицы и её команды ещё два года назад.
Ранее Ольга Бузова представила свой элегантный весенний наряд.
Как известно, блокчейн стремительно набирает популярность, и ведущая "Дома-2" поспешила вложиться в столь выгодный бизнес. Была анонсирована платформа Buzcoin.io, где пользователи смогут не только совершать покупки, но и искать работу, а также знакомиться.
На пресс-конференции были изложены некоторые другие детали, однако в своём Instagram Ольга дала более конкретную информацию для тех, кто заинтересован в поддержке проекта.
"Мои дорогие, это ИНФОРМАЦИЯ О МОЁМ ТОКЕНЕ - BUZCOIN
PRE ICO - 18/04/18 - 18/05/18
ICO - 18/06/18 - 16/09/18
1 BUZCOIN = 0,1 $
Минимальный пакет: 100 BUZ = 10 $
Расчёт по текущему курсу в 5-ти криптовалютах: BTC (bitcoin), ETH (Ethereum), DASH, MONERO, RIPPLE
Приобретение токена за фиат - ИСКЛЮЧЕНА
СТОИМОСТЬ ТРАНЗАКЦИИ в BUZCOIN - 0 (ноль)", - сообщила Бузова в публикации.
PRE ICO - 18/04/18 - 18/05/18
ICO - 18/06/18 - 16/09/18
1 BUZCOIN = 0,1 $
Минимальный пакет: 100 BUZ = 10 $
Расчёт по текущему курсу в 5-ти криптовалютах: BTC (bitcoin), ETH (Ethereum), DASH, MONERO, RIPPLE
Приобретение токена за фиат - ИСКЛЮЧЕНА
СТОИМОСТЬ ТРАНЗАКЦИИ в BUZCOIN - 0 (ноль)", - сообщила Бузова в публикации.
Отметим, что открытие собственного токена - не единственный проект, который обещает теледиве ещё большее богатство. Скоро откроется ресторан на Цветном бульваре в Москве, который был в планах певицы и её команды ещё два года назад.
Ранее Ольга Бузова представила свой элегантный весенний наряд.