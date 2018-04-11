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Учёные рассказали, какие продукты не содержат калорий

Британские учёные рассказали, какие продукты могут есть худеющие. Специалисты нашли 22 продукта, которые практически не содержат калорий.

Учёные рассказали, какие продукты не содержат калорий


Учёные опубликовали перечень продуктов, которые могут употреблять те, кто следит за своим весом. Большинство из них доступны населению со средним заработком. Кроме того, что продукты не содержат калорий, они очень полезны для здоровья.

1. Яблоко - 47 ккал/100 гр

2. Абрикос - 12 ккал/100 гр

3. Спаржа лист - 6 ккал/100 гр

4. Свекла - 36 ккал/100 гр

5. Брокколи - 33 ккал/100 гр

6. Цветная капуста - 3 ккал в соцветии

7. Сельдерей - 2 ккал в ветке

8. Клубника - 15 ккал/100 гр

9. Кресс-салат - 4 ккал в четверти пучка

10. Укроп - 12 ккал/100 гр

11. Чеснок - 49 ккал/100 гр

12. Грейпфрут - 24 ккал в половине фрукта

13. Зелёные бобы - 60 ккал/100 гр

14. Овощ кале - 49 ккал/100 гр

15. Лук порей - 61 ккал/100 гр

16. Лимон - 29 ккал/100 гр

17. Малина - 53 ккал/100 гр

18. Лук - 40 ккал/100 гр

19. Латук - 15 ккал/100 гр

20. Брюква - 38 ккал/100 гр

21. Арбуз - 30 ккал/100 гр

22. Огурец - 6 ккал/100 гр
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Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 12:50
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