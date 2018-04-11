Учёные рассказали, какие продукты не содержат калорий

Учёные опубликовали перечень продуктов, которые могут употреблять те, кто следит за своим весом. Большинство из них доступны населению со средним заработком. Кроме того, что продукты не содержат калорий, они очень полезны для здоровья.Яблоко - 47 ккал/100 грАбрикос - 12 ккал/100 грСпаржа лист - 6 ккал/100 грСвекла - 36 ккал/100 грБрокколи - 33 ккал/100 грЦветная капуста - 3 ккал в соцветииСельдерей - 2 ккал в веткеКлубника - 15 ккал/100 грКресс-салат - 4 ккал в четверти пучкаУкроп - 12 ккал/100 грЧеснок - 49 ккал/100 грГрейпфрут - 24 ккал в половине фруктаЗелёные бобы - 60 ккал/100 грОвощ кале - 49 ккал/100 грЛук порей - 61 ккал/100 грЛимон - 29 ккал/100 грМалина - 53 ккал/100 грЛук - 40 ккал/100 грЛатук - 15 ккал/100 грБрюква - 38 ккал/100 грАрбуз - 30 ккал/100 грОгурец - 6 ккал/100 гр