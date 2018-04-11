Учёные рассказали, какие продукты не содержат калорий
Британские учёные рассказали, какие продукты могут есть худеющие. Специалисты нашли 22 продукта, которые практически не содержат калорий.
Учёные опубликовали перечень продуктов, которые могут употреблять те, кто следит за своим весом. Большинство из них доступны населению со средним заработком. Кроме того, что продукты не содержат калорий, они очень полезны для здоровья.
1. Яблоко - 47 ккал/100 гр
2. Абрикос - 12 ккал/100 гр
3. Спаржа лист - 6 ккал/100 гр
4. Свекла - 36 ккал/100 гр
5. Брокколи - 33 ккал/100 гр
6. Цветная капуста - 3 ккал в соцветии
7. Сельдерей - 2 ккал в ветке
8. Клубника - 15 ккал/100 гр
9. Кресс-салат - 4 ккал в четверти пучка
10. Укроп - 12 ккал/100 гр
11. Чеснок - 49 ккал/100 гр
12. Грейпфрут - 24 ккал в половине фрукта
13. Зелёные бобы - 60 ккал/100 гр
14. Овощ кале - 49 ккал/100 гр
15. Лук порей - 61 ккал/100 гр
16. Лимон - 29 ккал/100 гр
17. Малина - 53 ккал/100 гр
18. Лук - 40 ккал/100 гр
19. Латук - 15 ккал/100 гр
20. Брюква - 38 ккал/100 гр
21. Арбуз - 30 ккал/100 гр
22. Огурец - 6 ккал/100 гр
Учёные опубликовали перечень продуктов, которые могут употреблять те, кто следит за своим весом. Большинство из них доступны населению со средним заработком. Кроме того, что продукты не содержат калорий, они очень полезны для здоровья.
1. Яблоко - 47 ккал/100 гр
2. Абрикос - 12 ккал/100 гр
3. Спаржа лист - 6 ккал/100 гр
4. Свекла - 36 ккал/100 гр
5. Брокколи - 33 ккал/100 гр
6. Цветная капуста - 3 ккал в соцветии
7. Сельдерей - 2 ккал в ветке
8. Клубника - 15 ккал/100 гр
9. Кресс-салат - 4 ккал в четверти пучка
10. Укроп - 12 ккал/100 гр
11. Чеснок - 49 ккал/100 гр
12. Грейпфрут - 24 ккал в половине фрукта
13. Зелёные бобы - 60 ккал/100 гр
14. Овощ кале - 49 ккал/100 гр
15. Лук порей - 61 ккал/100 гр
16. Лимон - 29 ккал/100 гр
17. Малина - 53 ккал/100 гр
18. Лук - 40 ккал/100 гр
19. Латук - 15 ккал/100 гр
20. Брюква - 38 ккал/100 гр
21. Арбуз - 30 ккал/100 гр
22. Огурец - 6 ккал/100 гр
Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 12:50