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NASA приступили к сборке марсохода Mars 2020 Rover

Инженеры NASA приступили к сборке нового марсохода Mars 2020 Rover, который отправят на Красную планету с мыса Канаверал летом 2020 года, информирует портал издания Space.com. На подготовку аппарата потребуется порядка 1,5 года.

NASA приступили к сборке марсохода Mars 2020 Rover


В Лаборатории реактивного движения NASA отметили, что комплектующие для марсохода поступают из многих городов США и из разных регионов мира. Отдельные детали изготовлены были во Франции, Испании и Норвегии. Среди основных задач ровера - поиск следов инопланетной жизни путем исследования атмосферы планеты, состава ее грунта и природных ресурсов.

На борту марсохода ученые установят прибор, трансформирующий углекислоту из атмосферы планеты в кислород. Планируемый вес ровера - около 1 т, а некоторые части Mars 2020 Rover позаимствовал у своего предшественника Curiosity. Считается, что миссия 2020 года станет предвестником полномасштабной колонизации Марса.
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Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 15:40
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