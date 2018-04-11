NASA приступили к сборке марсохода Mars 2020 Rover

В Лаборатории реактивного движения NASA отметили, что комплектующие для марсохода поступают из многих городов США и из разных регионов мира. Отдельные детали изготовлены были во Франции, Испании и Норвегии. Среди основных задач ровера - поиск следов инопланетной жизни путем исследования атмосферы планеты, состава ее грунта и природных ресурсов.На борту марсохода ученые установят прибор, трансформирующий углекислоту из атмосферы планеты в кислород. Планируемый вес ровера - около 1 т, а некоторые части Mars 2020 Rover позаимствовал у своего предшественника Curiosity. Считается, что миссия 2020 года станет предвестником полномасштабной колонизации Марса.