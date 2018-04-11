АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайны Африки: Исчезнувшая цивилизация карликов, опасные вирусы пещеры Кутум и норы смерти на холме Лузира
EUR 76.85 USD 62.37
Курс валют на 11.04.2018

Российские учёные открыли в пещерах Таиланда новый вид лягушек

Учёные из МГУ вместе с иностранными коллегами обнаружили в пещерах Таиланда новый вид лягушек. Земноводные обитают исключительно в карстовых пещерах, их дальние родственники проживают в Новой Гвинее и Северной Австралии.

Российские учёные открыли в пещерах Таиланда новый вид лягушек


Российские учёные помогли определить подгруппу, к которой относится неизвестный вид лягушек из Таиланда. Изначально их причисляли к семейству Microhylidae, однако анализ показал, что данные земноводные относятся к подгруппе Asterophryinae. Новый вид земноводных обитает в карстовых пещерах национального парка Сай Йок. Особи имеют большие глаза и небольшие присоски на конечностях.

Также учёные обнаружили неизвестный ранее вид головастиков. Данный вид лягушек при развитии особи минует стадию личинки, развиваясь прямо из яйца. Специалисты отмечают, что открытия, сделанные в Таиланде, смогут пролить свет на развитие эволюции, а также поможет понять историю и происхождение данного подсемейства.
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 15:30
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
С концерта Ирины Дубцовой срочно эвакуировали
Учёные обнаружили у птиц "гормон любви" окситоцин
LightInTheBox уменьшил стоимость China Mobile A3S
Учёные: "Тёмная" зона в Гренландии угрожает всему
Ольга Бузова рассказала о стоимости Buzcoin и
В Украине врачей обучат по сериалу «Клиника»
Антон Гусев опять выложил старые снимки с сыном
Астрофизики: У Земли образовалось «кольцо
«А с виду приличная»: Всплыла измена Ксении
"Аэрофлот" возобновляет полеты на территорию
Волочкова насмешила фанатов своей «утренней»
Во время прямого эфира на британском ТВ гостья
Ольга Бузова представила свой элегантный весенний
NASA приступили к сборке марсохода Mars 2020 Rover
Анна Семенович "худеет" при помощи фотошопа
Зрители уверены, что Елена Хромина скоро приведет
Российские учёные открыли в пещерах Таиланда
"Роснефть" приступила к выпуску экологического
Юлия Ковальчук озадачена выбором наряда для
Британские учёные смогли разгадать одну из тайн
Поклонники заподозрили Ольгу Бузову в новом
Хейтеры высмеяли Полину Гагарину за отсутствие
Пользователи Сети снова начали обсуждать плоскую
Учёные смогли вернуть тактильные ощущения
Супруга Джастина Тимберлейка рассказала, что
Мать Ольги Рапунцель поделилась подробностями
Audi представила новую версию универсала A6 Avant
Глава Volkswagen Маттиас Мюллер подал в отставку
Обновленный пикап Foton Tunland появился в продаже
В Дубае обычные номерные знаки заменят на цифровые
Просмотреть все новости