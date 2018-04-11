Российские учёные открыли в пещерах Таиланда новый вид лягушек

Российские учёные помогли определить подгруппу, к которой относится неизвестный вид лягушек из Таиланда. Изначально их причисляли к семейству Microhylidae, однако анализ показал, что данные земноводные относятся к подгруппе Asterophryinae. Новый вид земноводных обитает в карстовых пещерах национального парка Сай Йок. Особи имеют большие глаза и небольшие присоски на конечностях.Также учёные обнаружили неизвестный ранее вид головастиков. Данный вид лягушек при развитии особи минует стадию личинки, развиваясь прямо из яйца. Специалисты отмечают, что открытия, сделанные в Таиланде, смогут пролить свет на развитие эволюции, а также поможет понять историю и происхождение данного подсемейства.