Ученые определили значимость бровей для выживания древних людей

После изучения надбровных дуг древних людей, ученые определили их важность и большее органическое развитие, в период примерно 600 лет назад. Предполагается, что в определенном смысле их можно сравнить с рогами оленя, выразительность которых позволяет обладателю показать свое физическое превосходство. Только брови способствовали не только демонстрации превосходства и агрессии, они выражали эмоциональное состояние, самочувствие, что способствовало налаживанию коммуникаций между всеми представителями существовавших видов.Руководителем исследований, профессором Полом О'Хиггинсом, описаны полученные с использованием компьютерного моделирования данные. Была использована модель сохранившегося черепа одного из древних жителей планеты. С окаменелых останков создали 3-D изображение, и специалисты увидели все особенности бровей предков человека. Они также как и в настоящее время управляли многими эмоциями, но характер древнего человека был более агрессивен. Процессы эволюции сделали эмоции более сдержанными, следовательно, поменялась и функциональность бровей, информирующих уже о других настроениях, не являющихся выражением для обладателя, как фактора превосходства. Этапы перехода человека от охоты к земледельческой деятельности, сделали брови менее значимыми и не такими устрашающими и помогающими выжить.