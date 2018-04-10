Ученые обнаружили новый механизм памяти у бактерий

Международная группа ученых в ходе своих ранних исследований выяснила, что большинство бактерий способны приспособиться к различным условиям жизни. Как показали результаты изучения геномов CRISPR/Cas9, одноклеточные формы жизни умеют не только запоминать вирусы, но также и методы борьбы с таковыми. Более того, бактерии способны передавать подобную информацию от поколения к поколению.В ходе недавней научной работы, специалисты выяснили, что одноклеточные имеют еще один вид памяти, позволяющий «записывать» колонии информацию о том, каким образом лучше прикрепиться к любой поверхности. Для эксперимента ученые взяли штамм бактерий синегнойной палочки (Pseudomonas aeruginosa), способных построить биопленку, которая может вызвать опасную инфекцию в легких человека. Эти бактерии были замечены и на хирургических имплантатах. Сразу после первого соприкосновения с поверхностью они формируют все детали в памяти, вплоть до ритмических и опасных для жизни факторов. Все это лишь усугубляет лечение впоследствии.Ученые надеются найти методы борьбы с быстрым прикреплением опасных примитивных форм жизни в организме человека, выяснить каков механизм их запоминания. Некоторые специалисты полагают, что решение состоит во внедрении позитивных одноклеточных, которые предупредят вредоносное воздействие опасных бактерий и защитят стенки органов.