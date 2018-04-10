АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Фрэнсис Шлаттер своим прикосновением исцелил 100000 человек вместе с парализованными и слепыми пациентами
EUR 71.88 USD 58.57
Курс валют на 10.04.2018

Молодое поколение американцев до сих пор верит в то, что Земля плоская

Опрос YouGov, в котором приняло участие 8215 человек, показывает, что некоторые молодые американцы в возрасте от 18 до 24 лет до сих пор верят в теорию плоской Земли. Таким образом, было отмечено, что 66% поддерживают идею шарообразной планеты, 9% начали сомневаться в этом, 5% сомневаются, что Земля плоская, 4% уверены в этом, а 16% вообще не смогли ответить на вопрос.

Молодое поколение американцев до сих пор верит в то, что Земля плоская


Интересно, что с ростом показателя возраста уменьшается количество американцев, которые верят в теорию плоской Земли. В среднем 84% жителей США уверены в шарообразной форме планеты и 2% это отрицают. Также стоит отметить, что здесь прослеживается и религиозная закономерность, поскольку 52% сторонников плоской Земли верят в Бога.

В обществе некоторые считают, что ситуация с плоской планетой является обычной шуткой, но исходя из опросов, проблема все же есть. Помимо этого можно отметить опрос проведенный ВЦИОМ, который показал веру 25% россиян в геоцентрическую конфигурацию Солнечной системы.
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 09:40
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Уфологи готовятся к скорому вторжению инопланетян
Марк Цукерберг извинился за утечку данных
Владимир Кличо сыграет на барабанах вместе с
Виталий Малышев решил раздеться в поисках невесты
Молодое поколение американцев до сих пор верит в
Концерт рок-группы «Алиса» в Омске отменен из-за
В 2018 году Китай запустит первый спутник с
Blue Origin изменит компоновку второй ступени
Мать шоумена Гогена Солнцева отговаривает
Эксперты определили приоритеты для экранов новых
Ксения Бородина опять нервно ответила на критику
Ulefone официально представила бюджетный
Фанаты «Дом-2» отыскали фото жены и детей Виктора
Новости «Дома-2»: Степан Меньщиков собирается
Забытая всеми Диана Шурыгина пытается напомнить о
Lenovo прекращает продажи своих смартфонов в
Евгения Феофилактова опасается блокировать
Издательство «Просвещение», Ольги Васильевой
Ради стройной фигуры Ким Кардашьян живет в
Золото может изменить интенсивномть свечения
Ирина Пинчук стала участницей «Дома-2» из-за
Ольга Орлова возмутила поклонников новым
HP представила новый ноутбук для специалистов
Потерявший семью кемеровчанин создает «Великую
Россия приостанавливает поставку белорусской
Ученые: Лучше усвоить предметы в школе помогут
Конспирологи считают, что пришельцы с Нибиру уже
Эксперты сравнили флагманские версии Sony Xperia
В Испании исследователи нашли самые старые
Астрофизик доказал возможность существования
Просмотреть все новости