Молодое поколение американцев до сих пор верит в то, что Земля плоская

Интересно, что с ростом показателя возраста уменьшается количество американцев, которые верят в теорию плоской Земли. В среднем 84% жителей США уверены в шарообразной форме планеты и 2% это отрицают. Также стоит отметить, что здесь прослеживается и религиозная закономерность, поскольку 52% сторонников плоской Земли верят в Бога.В обществе некоторые считают, что ситуация с плоской планетой является обычной шуткой, но исходя из опросов, проблема все же есть. Помимо этого можно отметить опрос проведенный ВЦИОМ, который показал веру 25% россиян в геоцентрическую конфигурацию Солнечной системы.