Молодое поколение американцев до сих пор верит в то, что Земля плоская
Опрос YouGov, в котором приняло участие 8215 человек, показывает, что некоторые молодые американцы в возрасте от 18 до 24 лет до сих пор верят в теорию плоской Земли. Таким образом, было отмечено, что 66% поддерживают идею шарообразной планеты, 9% начали сомневаться в этом, 5% сомневаются, что Земля плоская, 4% уверены в этом, а 16% вообще не смогли ответить на вопрос.
Интересно, что с ростом показателя возраста уменьшается количество американцев, которые верят в теорию плоской Земли. В среднем 84% жителей США уверены в шарообразной форме планеты и 2% это отрицают. Также стоит отметить, что здесь прослеживается и религиозная закономерность, поскольку 52% сторонников плоской Земли верят в Бога.
В обществе некоторые считают, что ситуация с плоской планетой является обычной шуткой, но исходя из опросов, проблема все же есть. Помимо этого можно отметить опрос проведенный ВЦИОМ, который показал веру 25% россиян в геоцентрическую конфигурацию Солнечной системы.
Интересно, что с ростом показателя возраста уменьшается количество американцев, которые верят в теорию плоской Земли. В среднем 84% жителей США уверены в шарообразной форме планеты и 2% это отрицают. Также стоит отметить, что здесь прослеживается и религиозная закономерность, поскольку 52% сторонников плоской Земли верят в Бога.
В обществе некоторые считают, что ситуация с плоской планетой является обычной шуткой, но исходя из опросов, проблема все же есть. Помимо этого можно отметить опрос проведенный ВЦИОМ, который показал веру 25% россиян в геоцентрическую конфигурацию Солнечной системы.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 09:40