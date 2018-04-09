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Попытка NASA отрицать существование Бога приводит к популярности Общества плоской Земли

Несмотря на выдающихся ученых, подробно объясняющих, что Земля действительно является земным шаром, многие по-прежнему считают, что Земля больше похожа на плоский диск, покрытый полусферической атмосферой. Опрос YouGov нашел ответ на этот парадокс, а психолог Майкл Вуд считает, что NASA своими открытиями, где отрицается существование Бога, пополняет ряды Общества плоской Земли.

Попытка NASA отрицать существование Бога приводит к популярности Общества плоской Земли


Согласно опросу YouGov, в котором приняли участие 8 215 человек, оказалось, что около 2% считают, что Земля плоская. Кроме того, 5% опрошенных всегда считали мир круглым, но теперь есть сомнения. Еще более примечательна корреляция между теми, кто считает, что Земля плоская, и религией: около 52% членов Общества плоской Земли утверждают, что они «очень религиозны».

Это имеет смысл, считает психолог Майкл Вуд. По его словам, многие сторонники теории плоской Земли говорят, что «им кажется более ужасающим верить во Вселенную как огромное некрасивое место, и что кажется более разумным представлять Землю, созданную для людей, как идеальный плоский ком».

Действительно, один из докладчиков на конференции Flat Earth в этом году Роб Скиба утверждает, что мотивация NASA по предоставлению общественности ложной информации об округлости Земли заключается в том, чтобы заставить людей не верить в Бога: «Большая картина, которую многие из нас стали верить скрывает Бога. Для меня это было бы главной мотивацией ».


Религиозная тревога по поводу плоскостности или округлости Земли отражает то, что произошло, когда Галилей бросил вызов геоцентрической модели Солнечной системы еще в 1600-х годах. Столкнувшись с доказательствами того, что Земля не была центром создания, католическая церковь осознала, что эта информация может вызвать кризис веры и попыталась ее подавить. Похоже, что Общество плоской Земли представляет собой много старых религиозных страхов, одетых в новую одежду.
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dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 22:06
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