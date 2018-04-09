В Южной Корее обнаружили новый смертельный вирус, разносимый клещами

Корейский Центр по контролю и профилактике болезней сообщил своим согражданам об опасности заражения новым вирусом, носителем которого являются клещи. Специалисты Центра проводили в течение почти двух лет (с марта-2016 по декабрь-2017) исследование, изучив около 16 тысяч клещей. Обнаружилось, что каждое двухсотое насекомое являлось носителем опасного вируса, который вызывает у человека синдром острой лихорадки и тромбоцитопению, т.е. плохую свертываемость крови.В минувшем году 270 человек в результате укуса клеща получили данный вирус. На сегодняшний момент 54 человека из их числа уже умерли.Впервые с вирусом столкнулись в 2009 году, исследовав несколько очагов неизвестной инфекции с большим процентом летального исхода в Центральном и Северо-Восточном Китае. У заразившихся была симптоматика, свойственная анаплазмозу – тяжелая лихорадка и тромбоцитопения. К сожалению, антитела к вирусу-возбудителю в крови заболевших найти не удалось. Ни вакцины, ни противовирусного препарата для именно этой инфекции пока не разработали. Медики помогают пациентам, проводя лишь симптоматическое лечение, которое оказывается малоэффективным и всего лишь ненамного облегчает страдания заразившегося.На данный момент самое эффективное средство, по словам медиков – защита от укусов клещей, которые с марта по ноябрь вступают фазу активности на Корейском полуострове. Для этого необходимо держаться подальше от излюбленных мест насекомых – густой травы, кустарников. А также использовать на прогулках репелленты и защитную одежду.