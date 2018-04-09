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Телескоп Hubble обнаружил световое «кольцо Эйнштейна» в далеком галактическом кластере

Галактический кластер SDSS J0146-0929 просто огромен, с сотнями галактик, расположенных в непосредственной близости настолько, что попадают в гравитационное воздействие друг с другом. Телескоп Hubble прислала снимок этого гигантского скопления с «кольцом Эйнштейна» в его центре.

Телескоп Hubble обнаружил световое «кольцо Эйнштейна» в далеком галактическом кластере


Фактически, объединенная масса этих галактик настолько велика, что это приводит к чему-то необычному. Когда Космический телескоп Hubble щелкнул фотографию этого удаленного кластера, количество космического пространства времени вызвало такое искажение в пространстве-времени, что странный круг появился в центре кластера. Это называется гравитационным линзированием, также известным как «кольцо Эйнштейна».

Гравитационное линзирование имеет свои корни в общей теории относительности, но базовое представление о том, что происходит, довольно просто объяснить. Когда свет проходит чрезвычайно плотным объектом с огромным гравитационным притяжением, этот объект может фактически нарушить путь, принимающий свет, который вынужден перемещаться вокруг кластера галактик, потому что искаженное пространство-время кластера препятствует движению его по прямой.

Когда это произойдет, кажется, что галактика находится в нескольких местах одновременно, а край кольца Эйнштейна напоминает несколько вытянутых копий одной галактики. Разумеется, галактика на самом деле не находится в нескольких местах одновременно, но она настолько искажает свет, что трудно увидеть ее в обычном изображении.

Ученые видели гравитационное линзирование много раз раньше, но это на самом деле одно из менее впечатляющих примеров.
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dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 17:18
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